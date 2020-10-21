في عيد ميلاد داليا البحيري.. تعرف على عمرها وعدد زيجاتها

يصادف اليوم الـ21 من شهر أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة داليا البحيري التي تكمل اليوم عامها الـ50 فهي تنتمي لمواليد برج الميزان.

البحيري" فنانة دخلت مجال الفن عن طريق عملها كعارضة أزياء، فقد عشقت الفن لما تمتلكه من مقومات يتطلبها العمل في هذا المجال.

تخرجت في كلية السياحة قسم إرشاد، وعملت في مجال الإرشاد بجانب عملها كمذيعة في الفضائية المصرية.

اشتركت في العديد من الأعمال الفنية حتى كان فيلم "محامي خلع" مع هاني رمزي هو نقطة انطلاقها الفعلية، حيث تعرف عليها الجمهور وعلى قدراتها الفنية، وتعددت أعمالها مثل "سنة أولى نصب، كان يوم حبك، الباحثات عن الحرية، حريم كريم، زي الهوا، السفارة في العمارة".

وفي الدراما تألقت في مسلسل "البنات، صرخة أنثى، ريش نعام، علي يا ويكا"، وأخيرا مسلسل "يوميات زوجة مفروسة"، الذي تألقت فيه على مدار أكثر من موسم.

وصرحت داليا البحيري في حوار سابق لها: "بعد انفصالي عن زوجي الأول، تزوجت الشاب فريد المرشدي وأنجبت منه ابنتي قسمت والتي أعتبرها أجمل حاجة في حياتي، ولكن القدر لم يمهلني، فقد رحل المرشدي إثر حادث سير، وأصبت بحزن شديد لأني رغم انفصالنا ما زلت أحمل له معزة في قلبي، يكفي أنه كان سببا في إهدائي ابنتي قسمت".

وفي ديسمبر 2016 ، فاجأت داليا البحيري الوسط الفني بإعلان خبر زفافها على رجل الأعمال المصري حسن سامي.