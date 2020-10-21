البحيري" فنانة دخلت مجال الفن عن طريق عملها كعارضة أزياء، فقد عشقت الفن لما تمتلكه من مقومات يتطلبها العمل في هذا المجال.
تخرجت في كلية السياحة قسم إرشاد، وعملت في مجال الإرشاد بجانب عملها كمذيعة في الفضائية المصرية.
اشتركت في العديد من الأعمال الفنية حتى كان فيلم "محامي خلع" مع هاني رمزي هو نقطة انطلاقها الفعلية، حيث تعرف عليها الجمهور وعلى قدراتها الفنية، وتعددت أعمالها مثل "سنة أولى نصب، كان يوم حبك، الباحثات عن الحرية، حريم كريم، زي الهوا، السفارة في العمارة".
وفي الدراما تألقت في مسلسل "البنات، صرخة أنثى، ريش نعام، علي يا ويكا"، وأخيرا مسلسل "يوميات زوجة مفروسة"، الذي تألقت فيه على مدار أكثر من موسم.
وصرحت داليا البحيري في حوار سابق لها: "بعد انفصالي عن زوجي الأول، تزوجت الشاب فريد المرشدي وأنجبت منه ابنتي قسمت والتي أعتبرها أجمل حاجة في حياتي، ولكن القدر لم يمهلني، فقد رحل المرشدي إثر حادث سير، وأصبت بحزن شديد لأني رغم انفصالنا ما زلت أحمل له معزة في قلبي، يكفي أنه كان سببا في إهدائي ابنتي قسمت".
وفي ديسمبر 2016 ، فاجأت داليا البحيري الوسط الفني بإعلان خبر زفافها على رجل الأعمال المصري حسن سامي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد داليا البحيري.. تعرف على عمرها وعدد زيجاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.