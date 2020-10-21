بإطلالة بسيطة.. نانسي عجرم في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت نانسي عجرم في الصورة داخل سياراتها ، وكعادتها ظهرت بإطلالة ناعمة وبسيطة ، حيث اعتمدت علي تشيرت رصاصي فاتح ، وتركت شعرها منسدل علي الأكتاف ، وعلقت علي الصورة قائلة : " صباح الخير" .

وطرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنية جديدة بعنوان "بيروت"، مساء الأربعاء، الساعة السابعة مساء، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب. جدير بالذكر أن أغنية "إلى بيروت الأنثى"، مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قباني "إلى بيروت الأنثى مع حبي"، والتي قدمها قبل 39 عاما وتحديدًا سنة 1981، كما تغنى بها الكثيرون عقب وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت الأخير. من جهة أخرى، انتهت نانسي من تسجيل "سلامات" منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وتم تصويرها في إحدى المناطق الجبلية ببيروت، مع المخرج سمير سرياني، وهي من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى، ولكن تم تأجيل طرحها. وكانت نانسى عجرم انتهت من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية "أول أيامه"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادي شرارة.

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