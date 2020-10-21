فات أسبوع..رانيا محمود ياسين تحزن قلوب متابعيها

نشرت رانيا محمود ياسين صورة لوالدها محمود ياسين من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت رانيا محمود ياسين علي الصورة قائلة " فات اسبوع يا بابي صباحك في جنه يا حبيبي روح وريحان في الفردوس الاعلي يارب...يارب اجعله ممن قلت فيهم "فرحين بما اتآهم الله من فضله"وحشتني"

وأثارت الصورة حزن متابعيها وجاءت أبرز التعليقات:

ربنا يرحمه و يغفرله ، بتقطعي قلوبنا عليه

ربنا يصبر اهله احنا الحزن مالينا

ربنا يرحمه و يسكنه فسيح جناته

وغيب الموت يوم الأربعاء الماضي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما او التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.