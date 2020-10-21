بعد 3 أشهر.. جون ترافولتا يتجاوز أحزان فقدان زوجته

و علق جون ترافولتا :" غذاء مذهل و ابدأ علاقة صداقة مذهلة مع هذا الرجل".
وكان نعى عدد من مشاهير هوليوود، كيلي بريستون برسائل مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
أعرب الممثل الأمريكي جوش جاد عن حزنه لرحيل كيلي بريستون قائلا: "انا مصدوم للغاية يا لها من انسانة وممثلة جميلة ومذهلة .. قلبي مع جون ترافولتا".
وكتبت كلوي بينيت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "كيلي بريستون كانت طيبة للغاية ومحبة بشكل لا يصدق .. لا اصدق رحيلها".
تزوجا الثنائي ترافولتا وكيلى فى عام 1991 وذلك خلال لقائهما فى فيلم "ذا إكسبرتس" وأسفر هذا الزواج الذى استمر لفترة طويلة ما قريب من 30 عاما عن طفلين ولد وبنت "جيت وايلا".
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