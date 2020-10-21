بإطلالة كاجول..رحاب الجمل تخطف الأنظار عبر إنستجرام

حرصت الفنانة

رحاب الجمل

على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت رحاب الجمل في الصورة بإطلالة كاجول، حيث ارتدت تيشرت باللون الأسود الذي مع بنطلون جينز و نسقت معهم شيميز علي الخصر جمعت بين اللون الأبيض و الأسود، مما كشف عن رشاقتها.

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ولم تتكلف رحاب الجمل في ارتداء الإكسسوارت و المجوهرات و لكنها أعتمدت على بعض القطع البسيطة مثل السلسة و مجموعه من الحظاظات مما لفت إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رحاب الجمل على خصلات شعرها المموج الأسود المنسدله على كتفيها، و لفتت الأنظار بمكياجها الجذاب و المميز الذي ارتكز على الألوان الترابية مما كشف عن جمال ملامحها.