بإطلالة كاجول..رحاب الجمل تخطف الأنظار عبر إنستجرام

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ولم تتكلف رحاب الجمل في ارتداء الإكسسوارت و المجوهرات و لكنها أعتمدت على بعض القطع البسيطة مثل السلسة و مجموعه من الحظاظات مما لفت إعجاب متابعيها على الأنستجرام.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رحاب الجمل على خصلات شعرها المموج الأسود المنسدله على كتفيها، و لفتت الأنظار بمكياجها الجذاب و المميز الذي ارتكز على الألوان الترابية مما كشف عن جمال ملامحها.
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