في عيد ميلاد كيم كارداشيان.. عمرها الحقيقي وصور أثارت الجدل

تكمل كيم كارداشيان اليوم عمرها الـ40، فهي من مواليد 21 أكتوبر 1980 وتنتمي لمواليد برج الميزان.

ولكن كيم هو ليس اسمها الحقيقي بل هو اختصار لاسم كيمبرلي، وبين شقيقاتها هي الثانية في الترتيب بعد كورتني كارداشيان ذات الـ39 عامًا.

واكتسبت كيم كارداشيان شهرتها من مسلسل keeping up with kardashians الذي يعرض أسبوعيا ويكشف عن تفاصيل حياة نجمات عائلة كارداشيان.

ومن أشهر وقائع كيم كارداشيان هو تعرضها للسرقة في باريس، وخرجت إلى النور مؤخرا تفاصيل عن الحادث، حيث اعترف المخطط الأساسي للسرقة Aomar Ait Khedache في تحقيقات الشرطة أن منشورات كيم كارداشيان على سوشيال ميديا وبالأخص موقع انستجرام سهلت عليهم التخطيط لجريمة للسرقة لأن صورها أعطت كل المعلومات عن مجوهراتها التي تبلغ قيمتها 8 ملايين ونصف دولار أمريكي.