أحلام: زوجي تعرض لحادث وخضع إلى عملية جراحية

أعلنت الفنانة أحلام عن تعرض زوجها إلي حادث عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

ونشرت أحلام صورة تجمعها مع زوجها عبر تويتر، وعلقت قائلة: "تعرض زوجي لحادث أدى إلى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعملية جراحية اللهم لا اعتراض بس الحمد لله اللي ربي عتق ظهره وراسه ورقبته من أي شر الحمد لله تمر ولا تضر".

وتابعت : " نورت بيتك يا حبيبي وترجع بحول الله وقوته بأتم الصحه والعافيه ويخليك لي ولعيالي شكرًا لكل من كلمني وسال وتطمن ومن دعى له بالشفاء " .