بسبب المطالبة بتأجيل مباراة الرجاء.. تعليق نارى من عزيز الشافعى

نشر الملحن عزيز الشافعى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى بطولة دورى أبطال أفريفيا بالدور قبل النهائى والتى من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل فى مبارة الاياب حيث طالب الفريق المغربى من الاتحاد الأفريقي تأجيل المباراة نظرا لإصابات عدد من الفريق بفيروس كورونا المستجد.

وقال عزيز الشافعى : "إحنا رحنا لعبنا النهائي من كام سنة ب ١٤ لاعيب بس و خسرنا، دي مش كورة هنطلعها اوت عشان المنافس عنده لاعيب واقع ع الأرض و الجمهور يسقف .. دي بطولة هي الأهم ف القارة كلها".

طالب فريق الرجاء المغربي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بتأجيل مباراته أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد إصابة 8 لاعبين لديه بفيروس كورونا وعدم وجود بدائل كافية من اللاعبين لخوض المباراة . ومن المقرر أن تعقد لجنة الطوارىء بالكاف اجتماعا عاجلا خلال ساعات لحسم مباراة الزمالك والرجاء وإن كانت كل المؤشرات تؤكد إقامتها فى موعدها المحدد لها السبت المقبل. وفى هذا السياق ، وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة، إلى مسؤولي المغرب، عقب عودة الفريق للقاهرة. ونشر أمير مرتضى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة، قال فيها: "أتوجه بالشكر للمملكة المغربية على حسن الضيافة، ونادي الرجاء على التعاون والاستقبال". وتابع: "أشكر نادي الوداد ورئيسه على استضافته لتدريبات الزمالك بملعبه، وأيضًا نادي شباب المحمدية ورئيسه على التعاون المستمر، معروف عن المغاربة الثقافة والكرم، إن شاء الله نرد هذه المعاملة في بلدكم مصر". وكان الزمالك حقق الفوز ذهابا على الرجاء المغربي، بهدف دون رد، في نصف نهائي دوري الأبطال، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة، يوم السبت القادم.

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