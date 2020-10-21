بعد مطالبة العرب بمقاطعتها.. شاهد أول ظهور لـ ريهانا

وظهرت ريهانا وهي ترتدي الكمامة الطبية من أجل اتباع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا مرتدية ملابس كاجوال.
وتعرضت ريهانا لانتقادات واسعة بعد إعادة استخدامها موسيقى أغنية تتضمن حديثا نبويًا شريفًا، خلال الإعلان الترويجي الأخير للملابس الداخلية التابعة لخط أزيائها، جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم الحاد عليها.
ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية، أثارت النجمة العالمية الغضب من جديد، باستخدام موسيقى أغنية "دوم" التي تم إنتاجها قبل 4 سنوات، ولكن هذه المرة من خلال تسريع الموسيقى لإعلان الملابس الداخلية، مما جعل محبيها قادرين على التعرف على الموسيقى والأغنية الأصلية لها.
ولم تلق هذه الأغنية أو إعادة استخدام الموسيقى الخاصة بها مجددا، إعجاب المسلمين الذين هاجموها جراء استخدامها حديثا نبويا شريفا عن يوم القيامة وقتل الرجل لشقيقه ووالده، في الأغنية الأصلية للمطرب البريطاني "كوكو كلوي".
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