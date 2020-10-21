كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة والجذابة التي تبرز جمال أنوثتها.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا كان مسلسل "خيانة عهد" والذي عرض في رمضان الماضي وشاركها البطولة فيه كل من حلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
وعلى جانب آخر كانت النجمة يسرا، قد أعلنت عن انضمامها لإحدى المبادرات الخيرية لمساعدة لبنان إثر أزمتها الأخيرة بعد انفجار بيروت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكياج جذاب.. شاهد يسرا تستعرض جمالها على انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.