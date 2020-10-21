في ذكرى ميلاده.. موقف محرج لـ حسن عابدين أمام قبر الرسول

بعد الانتهاء من عرض مسرحية "عش المجانين"، سافر حسن عابدين لأداء مناسك العمرة، وزيارة قبر الرسول صلي الله عليه وسلم، ولكن أحد حراس قبر الرسول طلب منه الابتعاد لأنه ممثل.
لم تفلح محاولات حسن عابدين في إقناع الحارس، فقرر في هذه اللحظة اعتزال الفن نهائيا، وهو ما أكده لزميله في العرض الفنان الكوميدي محمد نجم.
علم الفنان ابراهيم الشامي برغبة حسن عابدين اعتزال الفن، فنصحه بزيارة الشيخ محمد متولي الشعراوي لاستشارته، وبالفعل قابل حسن عابدين الشيخ الشعراوي الذي نصحه بالعودة للفن ليقدم فنا هادفا يحارب به الفن الرخيص.
وفي شهر نوفمبر من عام 1989 توفى الفنان حسن عابدين قبل أن يكمل عامه الـ 60.
وفي شهر نوفمبر من عام 1989 توفى الفنان حسن عابدين قبل أن يكمل عامه الـ 60.
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