الكشف عن الأفلام المرشحة لـجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

كشفت European Film Promotion - EFP ومركز السينما العربية عن قائمة المرشحين للنسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وهي عبارة عن 20 فيلمًا من 20 دولة أوروبية، يشاهدها 56 ناقدًا عربيًا عبر موقع Festival Scope، ليتم التصويت على الأفضل، ثم الإعلان عن القائمة القصيرة قريبًا، قبل تكريم الفيلم الفائز خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

قائمة الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية:

A Loss of Something Ever Felt | إخراج: كارلوس إدواردو | إستونيا

Accidental Luxuriance of the Translucent Watery Rebus | إخراج: داليبور باريتش | كرواتيا

Apples | إخراج: كريستوس نيكو | اليونان

Bait | إخراج: مارك جينكن | المملكة المتحدة

Charlatan | إخراج: أجنيشكا هولاند | جمهورية التشيك

Charter | إخراج: أماندا كرينيل | السويد

Dead Souls‘ Vacation | إخراج: كيكو شيليدز | جورجيا

Fear | إخراج: إيفايلو هريستوف | بلغاريا

Hope | إخراج: ماريا سودال | النرويج

Jumbo | إخراج: زوي ويتوك | لوكسمبورغ

Last and First Man | إخراج: يوهان يوهانسن | آيسلندا

My Favorite War | إخراج: إيلزي بوركوفسكا جاكوبسن | لاتفيا

Never Gonna Snow Again | إخراج: ماوجوجاتا شوموسكا | بولندا

Paradise Drifters | إخراج: ميس بيننبرغ | هولندا

Preparations To Be Together For An Unknown Period of Time | إخراج: ليلي هورفات | المجر

Quo vadis, Aida? | إخراج: ياسميلا زبينيتش | البوسنة والهرسك

Schoolgirls | إخراج: بيلار بالوميرو | إسبانيا

Servants | إخراج: إيفان أوستروكوسكي | سلوفاكيا

The Flood Won’t Come | إخراج: مارات سرغسيان | ليتوانيا

Undine | إخراج: كريستيان بيتزولد | ألمانيا

تستهدف جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات، وفي العام الماضي فاز بالجائزة God Exists, Her Name is Petrunya للمخرجة تيونا ميتيفسكا.

لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية (بالترتيب الأبجدي):

إبراهيم حاج عبدي (سوريا)، أحمد سامي (مصر)، أسامة عبد الفتاح (مصر)، إقبال زليلة (تونس)، أمل الجمل (مصر)، أندرو محسن (مصر)، حسام عاصي (فلسطين)، حسن حداد (البحرين)، حمادي كيروم (المغرب)، خالد علي (السودان)، خالد محمود (مصر)، خليل الدمّون (المغرب)، رحمة الحداد (مصر)، رشا حسني (مصر)، رشيد نعيم (المغرب)، زياد خزاعي (العراق)، شفيق طبارة (لبنان)، صفاء الليثي (مصر)، صفاء أبو سدير (العراق، المملكة المتحدة)، ضحى الورداني (مصر)، طارق الشناوي (مصر)

طارق بن شعبان (تونس)، طاهر علوان (العراق)، عبد الستار ناجي (الكويت)، عبد الكريم قادري (الجزائر)، عبد الكريم واكريم (المغرب)،عرفان رشيد (العراق)، عصام زكريا (مصر)، علا الشافعي (مصر)، علا الشيخ (فلسطين/ الإمارات)، علي وجيه (سوريا)، علياء طلعت (مصر)، فهد الأسطا (السعودية)، قيس قاسم (العراق)، كاظم السلوم (العراق)، لمياء قيقة (تونس)

ماجدة خير الله (مصر)، محمد بنعزيز (المغرب)، محمد رُضا (لبنان)، محمد سيد عبد الرحيم (مصر)، محمد شويكة (المغرب)، محمد عاطف (مصر)، محمد علَّال (الجزائر)، محمد عوض (مصر)، ناجح حسن (الأردن)، نبيل حاجي (الجزائر)، ندى أزهري (سوريا)، نديم جرجورة (لبنان)، نرجس طرشاني (تونس)، نضال قوشحة (سوريا)، مهدي عباس (العراق)، هدى ابراهيم (لبنان)، هند مزينة (الإمارات)، هوفيك حبشيان (لبنان)، يسرى الشيخاوي (تونس).