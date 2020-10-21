هنا الزاهد تظهر بشكل طفولي وتعلق: ماما تعالي خوديني

يذكر ان بدأت الفنانة هنا الزاهد تصوير أول مشاهد مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة.

مسلسل "حلاوة الدنيا سكر" تأليف عدد من الكتاب الشباب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور فكرة المسلسل في إطار إجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، والذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.

ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسؤول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية، ويقوم بإخراج العمل خالد الحلفاوي.