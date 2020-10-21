تعليق ناري من نادية العراقية على فيديو إلقاء أم لأولادها في النهر

علقت الفنانة نادية العراقية على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأم ألقت أطفالها في النهر، انتقاما من زوجها بسبب خلافات بينهما.

وكتبت نادية العراقية: "إحدى العراقيات علقت علي منشور لي بكلمه انفضحنا.. عن موضوع اللي رمت أطفالها بالنهر.. وحقيقة حزنت، هل وصل بنا الحال نخجل من أوطاننا وشعوبنا لأجل حالات فردية مزعجة في المجتمع.. أحب أقول لهذه العراقية الحبيبة .. الجرايم في كل مكان ".

وأضافت: "شاهدنا نساء وآباء حرقوا أولادهم أحياء واغتصاب وزنا محارم في كل بقاع الأرض.. فلا تهتمي والجميع يعرف غيره وتربية العراقيين وشهامتهم وكرمهم.. لكن ما رآه العراق من حروب يشيب لها الراس أثمرت هذه السلبيات.. لكم حجة وعذر العتب علي دول مستقرة وآمنة وفيها جرايم بشعه مثل أوروبا وغيرها".

وفتحت الفنانة نادية العراقية النار على عدد من الأشخاص الذين شككوا في نسب أبنائها بنشرها رسالة نارية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت نادية العراقية: "أيوه دول ولادي ووالدهم .. رجعتو تنشروا صورهم وأقذر تعليقات.. باي حق تشككوا في النسب.. بأي حق تقولوا الفلوس بتحلي.. إنتو شفتم عايشة ازاي".

وأضافت: "الحسد والقر قعدوني من الشغل .. مشفناش فرحة.. والأمراض دخلت بيتي .. بطلوا قر أنا أهلي في بغداد ملوك جمال.. يعني لو عيالي بعد الشر ماتوا واتحرق قلبي ده يريحكم".

وانتقلت نادية العراقية لمصر عام 1977، ثم تزوجت من رجل مصري وأنجبت 3 أبناء أدهم، مي ونيللي ومن أشهر أفلامها "أبو علي".

وفي عام 2012، قدّمت نادية العراقية عددا من المسلسلات العراقية ثم في 2015 شاركت في مسرحية "خو ماكو شي " مع صديقتها الفنانة وفاء حسين.