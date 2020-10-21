فطير مشلتت...عاصي الحلاني يقضي يوما على ضفاف النيل

نشر الفنان عاصي الحلاني فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

و كتب عاصي علي الفيديو قائلا :"‏‏‎يوم رائع على ضفاف النيل و فطير مشلتت وهيك كان استقبال الناس

‏‎الطيبة والصادقة والمحبة #ايوه_يا_مصريين ".

يذكر ان شارك عاصي الحلاني بأغنية جديدة في الندوة التثقيفية 32، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ذكرى حرب أكتوبر، وهى أغنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتم غناؤها والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وألحان سامر أبو طالب وتوزيع زوم.

وحصد الفنان عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020.

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور.

يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".

ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.

الفقير ليس بالضرورة من لا يملك المال

الفقير الحقيقي هو فقير الأنسانية وفقير الأخلاق وفقير القيم والفيقير الحقيقي فقير الأنتماء الى الأرض والوطن اه كم من فيقير اصبح في اوطاننا،واه يا اوطاننا كم انت جميلة وكم انت رائعة وكم تحملتي وتعاني من تجار السياسة والمتاجرين بالأوطان..!