بكاش مايوه أسود.. إنجي المقدم وسط البحر

نشرت الفنانة إنجي المقدم مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت إنجي المقدم في الصور وسط البحر، بكاش مايوه اسود علي متن باخرة.

وقدمت إنجي المقدم على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال المهمة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

وكان أحدث أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.