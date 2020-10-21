وقالت كندة علوش، إنها تقوم حاليا بالتحضير للمشاركة فى المهرجان وتعد هذه المرة مختلفة عن كونها ضيفة تحرص على مشاهدة الأفلام.
وأضافت كندة علوش: "في كل عام كنت أحضر مهرجان الجونة السينمائي، كنت أحرص على حضور جميع عروض الأفلام القصيرة وأعتبر فن الأفلام القصيرة شهادة على تألق صانعي الأفلام، تلك المقدرة على نسج قصة في 30 دقيقة أو أقل، وتلقى صدى عند الجمهور هو حقًا إنجاز رائع".
وكان اعلن المهرجان عن مشاركة كندة علوش فى لجنة تحكيم مسابقة الجونة السينمائي للأفلام القصيرة وكانت الممثلة السورية من أشد المعجبين بذلك النوع من الأفلام، وهي متحمسة للغاية لمشاهدة الأفلام هذا العام من منظور مختلف كعضو لجنة تحكيم.
يذكر ان مهرجان الجونة السينمائى يختتم فعالياته فى 31 اكتوبر المقبل.
وكان اخر اعمال كندة علوش مسلسل "ضى القمر" والذى عرض منذ ايام قليلة وهو احدى حكايات مسلسل "الا انا" ولقى العمل نجاحا كبيرا عند عرضه حيث تفاعل معه الجمهور خاصة أنه يناقش قضية مهمة وهى الامومة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندة علوش تجهز لمشاركتها في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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