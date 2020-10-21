روجينا تفاجئ متابعيها صورة لها بدون مكياج

نشرت الفنانة روجينا صورة جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت روجينا في الصورة بدون مكياج وعلقت علي الصور:"أن المستقبل ملك لأولئك الذين يثقون بأحلامهم " .

من جانبها طرحت شركة انتاج العمل لملصق الرسمي له، وقد تغير خلاله مكان الفنانة روجينا، وحل محلها الفنان أحمد فهمى، وهو ما يشير إلى وجود خلافات لمكان تواجدها بالأفيش، أكدها لـ"دوت الخليج" مصدر خاص داخل العمل، الذي تم تصوير أحداثه فى العاصمة اللبنانية بيروت.

مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

كانت روجينا قد تألقت شهر رمضان الماضي مع الفنان محمد رمضان بمسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي.