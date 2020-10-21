الراقصة البرازيلية لورديانة تحذر متابعيها من حسابات وهمية

كشفت الراقصة البرازيلية لورديانة عن تدشين اكثر من 20 صفحة باسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تصدرها التريند عقب تداول فيديو لرقصها في مركز تجميل.

ونشرت لورديانة صورا لمجموعة من الحسابات المزيفة عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ستوري وعلقت عليها " مزيفة".

تصدرت الراقصة لورديانة محرك البحث جوجل بعد أن نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية وتحديدًا بعد رقصتها في مركز تجميل على أغنية "اخواتي" وهو الفيديو الذي أثار جدلا على السوشيال ميديا.

وقالت لورديانة: "نمت صحيت لقيت السوشيال ميديا مقلوبه بجد هو الموضوع يستاهل كل ده ؟" ليعد ذلك أول تعليق لها بعد الضجة التي أثيرت حولها وتصدرها التريند.

ولورديانا تحمل الجنسية البرازيلية وتعيش فى مصر منذ 4 سنوات تقريبا، وأثارت جدلا برقصها منذ 7 أشهر وهى فى الحجر المنزلي عندما نشرت فيديو لها ترقص فيه على أنغام "عود البطل".

رقصت على عدد من أغانى المهرجانات والأغاني الشعبية ومن أبرزها "عود البطل" و"اه لو لعبت يا زهر" و"عم يا صياد".

تجدير بالذكر أن لورديانا، احتفلت أمس بعد انتشار الفيديو بوصول متابعيها على إنستجرام إلى 200 ألف متابع وكتبت: "شكرا على متابعتي ودعمي وأشعر بالفخر لوجودي معكم".