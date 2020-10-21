مروة عبدالمنعم تستعد لعرض "ريبانزل" بالزمالك..صور

تستعد الفنانة مروة عبدالمنعم لبدء عرض مسرحيتها الجديدة "ريبانزل" مساء يوم الجمعة المقبل علي مسرح الزمالكـ وتستمر عرضها كل جمعة من الأسبوع؛ حيث أكدت أن المسرحية استعراضية غنائية مستوحاة من قصة عالمية تتحدث عن البنت الجميلة المسحورة من شعرها أخذتها امرأة عجوزة شريرة حبستها في برج عالي وتجعل من الطفلة فتاة شابة عن طريق السحر وتتطور الأحداث بعد اختباء الطفلة لأكثر من ١٨ عاما وتصطدم بالواقع .

وتضيف هذه ثالث شخصية عن الاطفال وتقدم علي مسرح الزمالك ويحضرها العائلة والطفل وكنت من اول الفنانين الذين يبادرون بالاعتناء بمسرح الطفل مع حضور الأسرة والكبار ويعد هذ التعاون مع المخرج محسن رزق .

المسرحية بطولة مروة عبدالمنعم وعايدة فهمي ومصطفي حجاج تصميم ملابس: نعيمة عجمي تصميم رقصات :رضوي صبري وديكور : محمد سعد والمسرحية فكرة مشتركة بين مروة عبدالمنعم ومخرج العرض : محسن رزق.