وتضيف هذه ثالث شخصية عن الاطفال وتقدم علي مسرح الزمالك ويحضرها العائلة والطفل وكنت من اول الفنانين الذين يبادرون بالاعتناء بمسرح الطفل مع حضور الأسرة والكبار ويعد هذ التعاون مع المخرج محسن رزق .
المسرحية بطولة مروة عبدالمنعم وعايدة فهمي ومصطفي حجاج تصميم ملابس: نعيمة عجمي تصميم رقصات :رضوي صبري وديكور : محمد سعد والمسرحية فكرة مشتركة بين مروة عبدالمنعم ومخرج العرض : محسن رزق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مروة عبدالمنعم تستعد لعرض "ريبانزل" بالزمالك..صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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