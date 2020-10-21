زنزانة 7 يحقق 54 ألف جنيه إيرادات أمس

حصل فيلم "زنزانة 7" على المركز الثاني من حيث الإيرادات التي حققها أمس، والتي بلغت قيمتها 54 ألفا و970 جنيهًا.
فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.
وتدور أحداث الفيلم حول صراع يدخله "حربي" (أحمد زاهر) بسبب "شجن" التي يريد مالك إحدى القرى السياحية الزواج منها، ويتعرض "حربي" لأزمة تقلب حياته رأسًا علي عقب ليصبح بلطجيا، ويدخل السجن بصحبة صديقة "منصور" الذى يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ومع تطور الأحداث تظهر الفنانة عبير صبرى "ناهد" التي تعمل بالمحاماة، وتقرر الدفاع عنهما، لكى تضمهما لعصابة المافيا.
ويتنافس فيلم زنزانة 7 مع عدد من الأفلام وهم "توام روحى" و"الغسالة" واللذين حققا نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري.
ويعرض هذا العمل في ظل الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها وفقا لقرارات رئاسة الوزراء بان لا تزيد نسبة الإشغال بقاعات السينما نحو 25 % فقط.
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