بعد منع حمو بيكا.. مصير حسن شاكوش وعمر كمال بعد اختبارات نقابة الموسيقيين

كشف طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية عن الاختبارات التى خضع لها عدد من المتقدمين من أجل الحصول على عضوية النقابة.

وقال طارق مرتضى لـ "دوت الخليج" : إنه تم خضوع حسن شاكوش وعمر كمال للاختبارات والتى من المقرر أن يتم الاعلان عن نتائجها فى أول اجتماع لمجلس النقابة خلال بداية الشهر المقبل.

وأضاف مرتضى: أن حسن شاكوش لم يحضر معه شهادة بمحو الأمية الخاصة به ولذلك تم خضوعه الى اختبار قراءة وكتابة بالنقابة تحت رئاسة علاء سلامة ولم يجز له الاختبار فى الغناء إلا بعد أن يجتاز اختبار القراءة و الكتابة كما أنه تعهد بإحضار شهادة محو أمية.

وكان قال سعد متولى المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية إنه يجرى حاليا اختبارات الأصوات الجديدة المتقدمة للنقابة ويشارك في الاختبارات عدد من مطربى المهرجانات.

وقال متولى فى تصريح خاص لصدى البلد، إن النقابة حتى الآن قررت منع خوض حمو بيكا مطرب المهرجانات الاختبارات الحالية نظرا لما بدر منه منذ فترة قصيرة تجاه نقابة الموسيقيين وتحديدا واقعة هجومه على مقر النقابة.

وأضاف متولى، أن منع حمو بيكا من المشاركة فى الاختبارات الحالية ليس بالقرار النهائى ولكن ربما تتغير الأمور فى الفترة المقبلة.

وأما بالنسبة للفنان حسن شاكوش وعمر كمال ومشاركتهما فى اختبارات اليوم أوضح متولى قائلا : ليس هناك ما يعوق خوض حسن شاكوش وعمر كمال الاختبارات الحالية والتى تقام اليوم.

يذكر أنه تجرى حاليا اختبارات نقابة المهن الموسيقية لاختيار الأصوات الأنسب والتى يتم عرضها على لجنة متخصصة من المطربين والمبدعين التى تحكم على الأصوات المشاركة.

وكان الفنان حمو بيكا قد دخل فى خلاف حاد مع الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين خاصة بعد اقتحامه مقر نقابة المهن الموسيقية وذلك بعد قرار منعه من الغناء.