بلقيس فتحي تكشف عن مفاجأتين في عيد ميلادها الـ 32 ...بالفيديو

بلقيس فتحي أهدت جمهورها بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ 32 أغنية جديدة بعنوان "يا طير الحب" والتي قالت بأنها مفاجأة جديدة منها لكل محبيها تزامنا مع يوم مولدها الذي صادف في 20 اكتوبر، اما المفاجأة الثانية التي كشفت عنها وقالت بأنها كانت من أحد أحلامها فهي إطلاقها براند خاص للمكياج.

بلقيس فتحي تطرح أغنية "يا طير الحب"

النجمة بلقيس فتحي طرحت إذا أحدث أعمالها الفنية بعنوان "​يا طير الحب​" على قناتها الرسمية على يوتيوب، وقالت بأن الأغنية دوت الخليج هديتها لكل جمهورها ومحبيها بمناسبة عيد ميلادها الـ 32 حيث كتبت قائلة عبر حسابها على انستغرام :" مفاجأتنا الثانية اليوم ..يا طير الحب ، اهداء مني لكم في يوم ميلادي".

الأغنية من كلمات علي رياض والحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وحققت بعد ساعات قليلة من طرحها حوالي 30 ألف مشاهدة.

اما المفاجأة الأولى التي كشفت عنها بلقيس لمتابعيها فهي إطلاقها براند جديد في عالم المكياج حيث تخترق هذا المجال على غرار العديد من زميلاتها اللواتي سبقنها بهذه الخطوة وبينهن حلا الترك.

ونشرت بلقيس مقطع فيديو وهي تُطبق المكياج بنفسها وعلقت قائلة :" مفاجأتنا الأولى على مدار سنتين كانت عندي فكرة إنشاء براند خاص للمكياج يناسبني ويناسب بنات الخليج والشرق الأوسط، واشتغلت بكل حواسي لاختيار افضل المنتجات اللي تراعي متطلباتنا من كل أنحاء العالم وبدأنا القصة بكريم الأساس، وللقصة بقية ".

بلقيس تستعد لتجربة فنية جديدة

بلقيس فتحي كشفت قبل حوالي أسابيع قليلة عن استعدادها لخوض تجربة جديدة من خلال اخراج كليب جديد لأغنية لها من دون ان تكشف المزيد من التفاصيل، وتمنت على متابعيها الدعوات على بالتوفيق.

في سياق آخر، كانت بلقيس فتحي نشرت صورة رومانسية لها برفقة زوجها سلطان عبد اللطيف عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة "شريكي في الجريمة".