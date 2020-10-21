صور هنا شيحة تثير انتقادات الجمهور بسبب ملامحها المتغيرة..هل بالغت في عمليات التجميل؟

هنا شيحة النجمة المصرية، أثارت الجدل من جديد مؤخرًا بعد أن شاركت الجمهور على موقع انستجرام، بأحدث صورها، والتي انتقدها بعض من متابعيها بعدما شعروا بأن ملامحها باتت متغيرة، واعتبروا أن السبب في ذلك خضوعها لأكثر من عملية تجميل.

هنا شيحة متهمة بالمبالغة في عمليات التجميل

هنا شيحة نشرت أحدث صورها عبر انستجرام، وظهرت فيها وهي تستعرض أناقتها داخل سيارتها، لكنها نالت عدة انتقادات واتهمها البعض بالإفراط في عمليات التجميل وهو ما تسبب في تغيير ملامحها، وهو ما دفع هنا إلى التعليق على الأمر ولكن بشكل ساخر.

كيف ردت هنا شيحة على الانتقادات؟

هنا شيحة علقت على اتهام البعض لها بالمبالغة في عمليات التجميل، حيث قال لها أحد المتابعين: "بلاش عمليات تجميل كل يوم كدا"، فيما قال آخر: "لا حول و لا قوة إلا بالله، ليش عملية التجميل ليش.. فسدتي أنفك ووجهك.. خربتي وجهك"، لكن هنا ردت على تلك التعليقات بشكل ساخر سواء بوضع رسوم تعبيرية عبارة عن وجوه ضاحكة، أو بردها قائلة: "أنا بقول كدا برضه".

إلا أن إحدى المتابعات قررت الرد أيضًا بدلًا عن الفنانة المصرية، وأوضحت أن السبب في تغيير ملامح هنا هو طريقة وضعها لمساحيق التجميل، وبعض الفلاتر، وليس كما يدعي البعض بأنها خضعت لعمليات تجميل.

قصة هنا شيحة ومحمود شاهين

في سياق آخر، كانت هنا شيحة أحدثت ضجة كبيرة بعد أنباء ارتباطها مؤخرًا من محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، حيث انتشرت تلك الأنباء بعد ظهورهما الرومانسي في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية، وكان أحدثها في عيد ميلاده الذي احتفل به عدد من أصدقائه المقربين.

هنا شيحة كانت قد ظهرت في عيد ميلاد محمود شاهين وهي ترقص معه وتحتضنه، وهو ما لفت الأنظار حول وجود علاقة عاطفية بينهما، بعد مرور عام تقريبًا على انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، كما ظهرت معه قبلها في حفل عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج.

ويبدو أن علاقة هنا شيحة ومحمود شاهين بدأت في كواليس تصوير مسلسل "شاهد عيان" الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته حسن الرداد، حيث عمل محمود شاهين مع فريق تصوير المسلسل، وبعدها بدأ يظهر بكثافة في معظم المناسبات مع هنا شيحة، بطلة العمل أيضًا.

الجدير بالذكر أن مسلسل "شاهد عيان" من بطولة حسن الرداد وهنا شيحة وبسمة ومحمد لطفي ووليد فواز وأحمد صيام وتامر فرج وأخرين، ومن تأليف أحمد مجدي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.