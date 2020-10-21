يسرا تكشف سبب امتناعها عن عمليات التجميل ورفض ظهور زوجها على الأضواء

الفنانة يسرا حلت ضيفة على برنامج IT’s show time مع مقدمة البرامج مها الصغير عبر شاشة السي بي سي، وتحدثت حول أمور كثيرة تتعلق بمشوارها الفني وأهم أدوارها وصداقاتها بالوسط الفني وسبب رفضها لعمليات التجميل وغيرها.

يسرا وسبب رفضه الظهور إعلامياً

النجمة المصرية يسرا تطرقت في حوارها مع الاعلامية مها الصغير الى سبب رفض زوجها خالد سليم الظهور على الأضواء، وقالت بأنه اشترط عليها بعدم ظهوره إعلاميًا وذلك للحفاظ عن حياتهم الشخصية بعيدًا عن الإعلام.

يسرا أشادت بعلاقتها بزوجها خالد سليم وأعربت عن تقديرها له بكونه يتحمل ظروف عملها وطريقة حياتها وأن هذه نعمة كبيرة، وكشفت مدى حبها له مشيرة الى أنه عندما غنت "3 دقات" كان أول إحساس عن تلك الأغنية يذهب إلى زوجها.

يسرا ورفضها لعمليات التجميل

الفنانة يسرا أكدت بأنها تحب المحافظة على شكل وجهها بدون أي تغييرات " كي لا يحدث انفصال بينها وبين الجمهور" وفق تعبيرها، وقالت بأنها لا تحب ابداً تغيير ملامحها، لكنها تكتفي فقط بإجراءات تجميلية بسيطة للحفاظ على نضارة بشرتها وحيويتها والبشرة المشدودة على غرار حقن البوتوكس والفيتامينات.

وأوضحت بأنها تُفضل عمليات التجميل التي تهدف للاهتمام بالبشرة قائلة :" تخلي نفسك كويس، تاخدي بالك من التجاعيد كويس.. كلنا كده.. محدش فينا عايز يكبر".

يسرا وتجربة عالم الغناء

الفنانة يسرا قالت بأنها ستلبي رغبة جمهورها بالغناء واطلاق ألبوم وفيديو كليب كما يرغبون، ولفتت الى أن ما لا يعلمه الجمهور أنها بالفعل لديها ألبوم غنائي مع حسين الإمام بعنوان "بحب السيما"، ولا تعرف أين يتواجد هذا الألبوم "كاسيت" حاليًا، مضيفة: "في شوية منه على اليوتيوب وكان فيه أغاني جميلة بس معرفش راح فين".

وفي شأن الجدل عما إذا كان عرض عليها دور "فاطمة كشري" الذي جسدته الفنانة المصرية عبلة كامل في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، نفت ذلك كلياً وقالت بأنه لم يتم عرض هذا الدور عليها، مشيدة بعبلة كامل قائلة :"وهو في زي عبلة كامل يا جماعة".

يسرا اختارت شخصية "نادية" التي قدمتها بفيلم "إسكندرية كمان وكمان" للراحل يوسف شاهين، الشخصية الأقرب لقلبها ولشخصيتها الحقيقة؛ وقالت بأنها كانت تصوّر المشاهد بملابسها الشخصية وبلون شعرها الحقيقي وكأنها على طبيعتها تماماً.

وكشفت بأنها حملت لقب "النجمة المعلبة" لكثرة الأفلام التي شاركت بها دون أن تُعرض في دور العرض السينمائية والتي وصلت إلى 15 عملاً سينمائياً.

يسرا وشبهها مع جوليا روبرتس

يسرا لفتت في معرض حوارها مع مها الصغير وردها على أسئلة الجمهور الى أن النجم العالمي روبرت دينيرو هو أفضل نجوم هوليوود بالنسبة إليها والأقرب لها، أما من بين النجمات فترى أن جوليا روبرتس دوت الخليج الأقرب لها؛ موضة بأن الكثير من

أصدقائها يشبّهونها بها وهي ترى أنه بالفعل هناك تشابه كبير بينهما.