بطولة شبابية.. تفاصيل مسلسل الخيال والمغامرة وادي الجن

أعلنت iProductions عن تصويرها مسلسل الخيال والمغامرة وادي الجن وهو أحد إنتاجات منصة Viu الأصلية والذي يأتي ضمن خطتها لتقديم أعمال مختلفة وغير تقليدية، وإعطاء فرصة لنجوم شباب من أنحاء العالم العربي أثبتوا جدارتهم. إضافة إلى إدخال تقنيات حديثة في المسلسلات لم تستخدم بهذا الشكل الكبير من قبل.

المسلسل يتم تصويره في أكثر من 150 موقع تصوير تتنوع بين أماكن أثرية ومحميات طبيعية ومناطق شعبية وتم بناء عدة ديكورات ضحمة بجانب اعتماد أكثر من 50% من أحداثه على المؤثرات البصرية.

وتدور أحداث المسلسل، الذي سيُعرض حصريا على منصة Viu العام المقبل، حول حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

المسلسل من إخراج حسام الجوهري، وتأليف منه إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، ومن إنتاج "Viu

العمل من بطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داود وحسن مالك؛ ويتولى الإخراج الفني والديكور هند حيدر، مع مدير التصوير أشرف جابر، وتصميم الملابس إيناس عبد الله والمونتاج رامز عاطف. بدعم من أحد أفضل شركات المؤثرات البصرية في مصر Trend VFX تريند في إف أكس.

ومن الاسماء اللافتة المشاركة في المسلسل كذلك صالح عبد النبي، كريم الدسوقي، أحمد عبد الحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبه عبد الغني، أسما سليمان، هند رضا، صفاء جلال، علا رامي، مع ظهور خاص للفنانة بشرى.