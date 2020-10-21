نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها فيما يلى:

كشفت الراقصة البرازيلية لورديانة عن تدشين اكثر من 20 صفحة باسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تصدرها التريند عقب تداول فيديو لرقصها في مركز تجميل. كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أن المغنية الأمريكية كاتي بيري والممثل البريطاني اورلاندو بلوم قررا الثنائي الشهير الانتقال للعيش في منتجع فاخر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. علقت الفنانة نادية العراقية على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأم ألقت أطفالها في النهر، انتقاما من زوجها بسبب خلافات بينهما. التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجمة العالمية ريهانا وهي تخفي وجهها أثناء قيامها بشراء الخضراوات في منقطة بيفرلي هيلز بمدينة لوس انجلوس الأمريكية. أعلنت الفنانة أحلام عن تعرض زوجها إلي حادث عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. الراقصة البرازيلية لورديانة تكشف عن حسابات وهمية.. زوج أحلام يتعرض لحادث سير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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