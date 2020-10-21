فى المطار .. رزان مغربي تشارك صورة جديدة لها على إنستجرام

نشرت الفنانة رزان مغربي صورة جديدة لها وظهرت فيها وهى داخل المطار وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى : مساء السعادة - نورتى - القمر اقرا ايضا :

رزان مغربي تنفعل على الهواء: هوية لبنان عربية غصب عن رأس كل الناس شاركت رزان المغربي في موسم رمضان 2018، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين، كما شاركت في رمضان الماضي بتقديم برنامج "أغلب السقا". يذكر أن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضى عبر شاشة ام بس سى مصر وقد كشفت الإعلامية رازان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفة أن وراء كل نجم ناجح في رمضان أمرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.

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