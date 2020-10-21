نيللي كريم تروج لفيلمها الجديد خط دم: حدود مش لازم نتعداها

روجت الفنان نيللي كريم لفيلمها الجديد خط دم والذي من المقرر ان يبدأ عرضه خلال أيام قليله على إحدى المنصات على جوجل قبل عرضة بالسينما.

ونشرت نيللي كريم صورة لبوستر الفيلم وعلقت عليها قائلة : "في حدود مش لازم نتعداها! عشان كده أنا وظافر العابدين خط أحمر! ترقبونا في عرض أول وحصري لفيلم #خط_ دم من إخراج رامي ياسين قريبًا ".

و تشارك نيللي كريم في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

تدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عامًا يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة يتمردن لتحقيق أحلامهن.