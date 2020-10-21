40 صورة من فرح ابنة الفنان سليمان عيد.. شاهد

شارك عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في الاحتفال بعقد قران وزفاف "سلمى"، ابنة الفنان الكوميدى سليمان عيد، على "أحمد جمال"، وذلك داخل إحدى قاعات الحفلات في مدينة السادس من أكتوبر.

وكان ضمن الحضور شريف منير وحرمه، هاني رمزي، فتوح أحمد، شريف باهر، خالد سرحان، حسان داغر، طاهر أبو ليلة، طارق علام، علي ربيع، أوس أوس و مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن و الشيف علاء الشربيني و محمد امام.صلاح عبد الله أحمد فهمى وكريم عفيفى محمد انور و محمد عبد الرحمن ، محمد لطفي، كريم محمود عبد العزيز، محمود شرقاوى، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، حمدى الميرغني، هاني رمزى، رامي إمام والمخرج أحمد نور، محمد على رزق .. وغيرهم ممن شاركوا العروسين وصلات الغناء والرقص التي أشعلها تامر حسني وحمادة هلال وأمينة.

ونشر الفنان سليمان عيد، عددا من الصور، عبر حسابه على "فيسبوك"، وشكر كل من حضروا وهنَّئوه بزواج ابنته.

شكرا لكل أصحابى اللى نورونى فى فرح سلمى بنتى

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