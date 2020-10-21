تكريم منى عبد الغني وعلاء عبد الخالق.. تفاصيل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية قبل انطلاقه

أيام وتنطلق فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تديره الفنانة جيهان مرسى ويتواصل لمدة 10 ايام متتالية من 1 حتى 10 نوفمبر على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية ) واوبرا الاسكندرية ودمنهور، وتضم 28 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الاردن ، العراق ، تونس.

ويشهد حفل الإفتتاح تكريم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة و12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى بتسليمهم اوسكار المهرجان وشهادات التقدير، وهم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبد النبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي ، المطرب ماهر العطار ، اعضاء فرقة الاصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني ، المطرب علاء عبدالخالق ، المطربة حنان ، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد قطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى .



يلى ذلك حفل الافتتاح الذى يتضمن مجموعة مختارة من اعمال عمالقة الفن جمال سلامة ، حلمى بكر ، محمد سلطان ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة الفنانين نادية مصطفى ، احمد ابراهيم ، سارة سحاب ، ايمان عبد الغنى ، احمد عفت ، اميرة احمد ، مى حسن ، ياسر سليمان ، ايات فاروق ، غادة ادم ، سوما .