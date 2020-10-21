كريستيانو عبد الباقي في نادي يوفينتوس إمبابة.. محمد هنيدي يسخر من صورة قديمة له

شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره، بصورة قديمة له مع الفنان أشرف عبد الباقي، في بداية مشوارهما الفني.

وكتب محمد هنيدي على الصورة التي ظهر بها مع أشرف عبد الباقي بملابس رياضيه قائلا "‏مع كريستيانو عبد الباقي في نادي يوفينتوس إمبابة".

واحتفل الفنان مؤخرا محمد هنيدي بنجاح ابنته فريدة في الصف الثالث الثانوي بعد دراستها في إحدى المدارس الدولية الخاصة.

ونشر محمد هنيدي صورة له مع نجلته فريدة وعلق عليها قائلا "مبروك يا فريدة يا حبيبتي في الثانوية وعقبال لما احتفل بتخرجك في الجامعة".

ويواصل محمد هنيدي، تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، وهو من بطولة منة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 أيام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.