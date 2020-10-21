مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس حلقة 22.. تحسن صحة محمد إبراهيم بعد تعرضه لحادث

شهدت الحلقة 22 من مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس تحسن ملحوظ لصحة معتز الذي يجسده الفنان محمد إبراهيم يسري، بعد تعرضه لحادث فى الحلقة السابقة، إضافة إلى عدد من المواقف التى جمعت بينه وبين الفنانة أسماء جلال، وتصدرت الحلقة تريند محرك البحث جوجل وكانت حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



يشارك في الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات، كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أستايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.



المسلسل يعرض على قناة ON الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة 1 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرًَا.



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