سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة.. شاهد

وعلقت سمية الخشاب على الصورة قائلة " وضع اللياقة: تشغيل " وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

مشاء الله - منورة - القمر - احلى فنانة فى الدنيا

واحتفلت امس الفنانة سمية الخشاب، بعيد ميلادها الـ 44، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة.

وتعيش حاليا سمية الخشاب، حالة من الاستقرار الفنى بعد أزمتها الأخيرة بعد زواجها وطلاقها من المطرب أحمد سعد، والتى كانت حديث الرأى العام خاصة أنها تعرضت إلى العديد من المصاعب.

وقالت الفنانة سمية الخشاب، إن سبب طلاقها من الفنان أحمد سعد هو محاولة قتلها وتسببه في عاهة مستديمة لها، مضيفة: "أحمد سعد كان عنده ظروف مينفعش أقولها وكان بيخرج عن وعيه وحاول يقتلني ويضربني وخلاني أفقد الطحال من الضرب ومرفعتش عليه قضية ولا وسجنته سبع سنين".