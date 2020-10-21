وعلقت سمية الخشاب على الصورة قائلة " وضع اللياقة: تشغيل " وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :
مشاء الله - منورة - القمر - احلى فنانة فى الدنيا
وقالت الفنانة سمية الخشاب، إن سبب طلاقها من الفنان أحمد سعد هو محاولة قتلها وتسببه في عاهة مستديمة لها، مضيفة: "أحمد سعد كان عنده ظروف مينفعش أقولها وكان بيخرج عن وعيه وحاول يقتلني ويضربني وخلاني أفقد الطحال من الضرب ومرفعتش عليه قضية ولا وسجنته سبع سنين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.