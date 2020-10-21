دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميل في تلك الأماكن.. تفاصيل

خضعت الفنانة دينا الشربيني، لجلسة تجميل في أحد المراكز الخاصة، وتقوم بتلوين شفتيها، ومعالجة بشرتها.
وكانت دينا الشربيني هنأت الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده ونشرت عبر حسابها على إنستجرام فيديو لهما على أنغام أحدث أغاني الهضبة التى تحمل أسم "أماكن السهر".
وكتبت دينا على الفيديو: "عيد ميلاد سعيد ، أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق. لطيف، قوي، متواضع، شجاع، أنت حقًا كل شيء عيد ميلاد سعيد.
على الجانب الآخر حرص الشاعر بهاء الدين محمد على تهنئة الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاد الـ 59 الذي يحل اليوم.
ونشر بهاء عبر صفحته على "فيسبوك" عددا من أبيات الشعر وكتب: "تنزل الأغنية تطلع
لحد عنده الكل يرجع
يتعمله ميت حساب
هو برضه ف حته تانيه
نجم يعلا كل ثانيه لأن هو عمرو دياب
كل سنة وأنت طيب ياهضبه
وحلمكوا اللى بتحلموه كل ثانيه وكل دقيقه
بالهدوء كده بإختصار شكله قرب يبقى حقيقه
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