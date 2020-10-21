قبل يومين من إنطلاقه.. تعرف على الإجراءات الاحترازية في مهرجان الجونة السينمائي

يومان وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، في ظل ظروف إحترازية، جعلت القائمين على المهرجان يستعدون بصورة مختلفة ليكون المهرجان آمنا على جميع الحاضرين، حيث سيتم خلال هذه الدورة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.



ووضعت إدارة المهرجان خطة متكاملة لتأمين الضيوف في فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان بعد متابعة العديد من الأحداث الفنية والرياضية ومنها مهرجان فينسيا التي حظيت بمشاركة إعلامية كبيرة رغم أن حجم الدورة الأخيرة كان أقل من 50%وسوف يتبع الجونة نفس التدابير الاحترازية.



ومن المقرر أن تكون نسبة اشغال القاعات 50% وسوف يتم نقل للفعاليات التي تعتمد علي اللقاءات الثنائية لصناع الأفلام الي حداىق الفنادق أيضا سينتقل حفلا الافتتاح والختام والعروض. الخارجية لمركز المؤتمرات في الجونة لان قاعاته الرئيسية تزيد أكثر من ضعف مسرح المارينا الذي أقيمت فيه الدورات الثلاثة الأخيرة حتي تتحقق فكرة التباعد.



كان الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى نشر مقطع فيديو يكشف فيه عن مقدمة حفل افتتاح المهرجان و الذى من المقرر أن يقام يوم الجمعة المقبل.



وظهر فى مقطع الفيديو الاعلامية هيلدا خليفة معلنة عن تقديمها حفل افتتاح الدور الرابعة من المهرجان والتى تقام فى مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.



وعبرت هيلدا عن سعادتها بتقديم حفل افتتاح الدور الجديدة من المهرجان وسعيد بتواجد فى مصر.



من المقرر أن تنطلق الدورة الرابعة من المهرجان يوم الجمعة المقبل، بينما سيقام حفل الختام وإعلان الجوائز في 31 أكتوبر، ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلمًا من 42 دولة.