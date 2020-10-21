عقبال أولادكم وحبايبكم.. سليمان عيد يشكر الحضور في حفل زفاف ابنته

وجه الفنان سليمان عيد الشكر لأصدقاء الفنانين على حضور حفل زفاف نجلته الكبرى الذي اقيم امس باحد فنادق القاهرة.

ونشر سليمان عيد مجموعة صور من حفل الزفاف وعلق عليها قائلا: "شكرا لكل اصحابى اللى نورونى فى فرح سلمى بنتى وعقبال اولادكم وكل حبايبكم".

واحتفل الفنان سليمان عيد، بحفل زفاف ابنته، امس الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر، والذي أقيم في أحد الفنادق بحضور نخبة من نجوم الفن.

وكان من بين الحضور كل من الفنان حسام داغر، والفنان طاهر أبو ليلة، والفنان أحمد صبري وعدد آخر من النجوم، ومحمد عادل امام ومصطفى خاطر ومحمد ثروت ومحمد عبد الرحمن وغيرهم.

وكان آخر أعمال سليمان عيد الفنية، مشاركته في مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.