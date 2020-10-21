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شريرة وبتعذب الولاد.. أسما شريف منير عن زوجة والدها |شاهد

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وجهت الإعلامية أسما شريف منير رسالة الى زوجة والدها الفنان شريف منير تعبر فيها عن مدى حبها لها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . 

وكتبت أسما قائلة: " الست الجميلة اللي في الصورة دي هي (لورا) مرات أبويا إيه ده هو في مرات أب حلوة كده أومال فين الحوافر والعيون الشريرة، مش مرات أب؟ يبقي أكيد لازم تكون شريرة و بتعذب الولاد وبتشغلنا في البيت هههه".

وتابعت: " ده اللي المجتمع و الافلام ديمًا بيصدروا بس الحقيقة إن الست دي من اطيب و اجمل و اجدع الستات اللي في الدنيا، عمري ما اتخنقنا يمكن اختلفنا مرة بس عمرها ما اتعدت علي حقوقنا و لا التزمات ابويا لينا ، او اخواتي او بناتي عشان هما صغنانين، هي عيلتي وحبيبتي".

وأضافت: "لما بزعل مع ابويا بتقف جنبي حتي لو هيتخانق معاها، انا و هي اصلًا شخصيتنا قريبة من بعض بتفهمني و بتحس بيا، انا عمري ما اتكلمت عنها عشان هي بعدت عن الأضواء من زمان، بس حسيت اني لازم اقولها اني بحبها و بحترمها و اديها حقها، و عشان اقول لإي ست لو انتي مرات أب لأولاد لازم تتقي ربنا فيهم و صاحبيهم و حبيهم كأنهم ولادك و ربنا هيجازيكي كل خير و جوزك هيشيلك في راسه".

واختتمت: "بحبك يا لولو اوي و ربنا يخلينا لبعض كلنا ديمًا و شكرًا علي كل حاجه حلوه عملتيهالي.. اه و بالناسبة هي بتعمل افكار حلوه اوي علي الإنستاجرام تبعوه". 

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يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات‎ ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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