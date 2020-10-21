وكتبت أسما قائلة: " الست الجميلة اللي في الصورة دي هي (لورا) مرات أبويا إيه ده هو في مرات أب حلوة كده أومال فين الحوافر والعيون الشريرة، مش مرات أب؟ يبقي أكيد لازم تكون شريرة و بتعذب الولاد وبتشغلنا في البيت هههه".
وتابعت: " ده اللي المجتمع و الافلام ديمًا بيصدروا بس الحقيقة إن الست دي من اطيب و اجمل و اجدع الستات اللي في الدنيا، عمري ما اتخنقنا يمكن اختلفنا مرة بس عمرها ما اتعدت علي حقوقنا و لا التزمات ابويا لينا ، او اخواتي او بناتي عشان هما صغنانين، هي عيلتي وحبيبتي".
وأضافت: "لما بزعل مع ابويا بتقف جنبي حتي لو هيتخانق معاها، انا و هي اصلًا شخصيتنا قريبة من بعض بتفهمني و بتحس بيا، انا عمري ما اتكلمت عنها عشان هي بعدت عن الأضواء من زمان، بس حسيت اني لازم اقولها اني بحبها و بحترمها و اديها حقها، و عشان اقول لإي ست لو انتي مرات أب لأولاد لازم تتقي ربنا فيهم و صاحبيهم و حبيهم كأنهم ولادك و ربنا هيجازيكي كل خير و جوزك هيشيلك في راسه".
واختتمت: "بحبك يا لولو اوي و ربنا يخلينا لبعض كلنا ديمًا و شكرًا علي كل حاجه حلوه عملتيهالي.. اه و بالناسبة هي بتعمل افكار حلوه اوي علي الإنستاجرام تبعوه".
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ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شريرة وبتعذب الولاد.. أسما شريف منير عن زوجة والدها |شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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