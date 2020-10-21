هاني شاكر يسخر من طريقة غناء حسن شاكوش لـ بنت الجيران بطريقة كوميدية.. شاهد

طرحت قناة أبو ظبي برومو برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر قناة أبو ظبي وdmc، يوم الجمعة المقبل.
وظهر من خلاله الفنان هاني شاكر ضيف الحلقة، وهو يغني "بنت الجيران" للفنان حسن شاكوش وعمر كمال، وسخر من مقطع فى الأغنية بطريقة كوميدية.
وكان قد غرَّد الفنان هانى شاكر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، موجهاً رسالة الى الفنان أشرف زكي، والذى أعلن عن استقالته.
وكتب هاني شاكر: "الأخ العزيز والصديق الغالي د. أشرف زكي تركك لموقعك علي رأس النقابة خسارة فادحة لكل أعضاء النقابة ولنا جميعًا، اتمني أن تعود في هذا القرار لأن النقابة في حاجة إليك والكل يعرف قيمتك وإنجازاتك في النقابة ومكانتك في قلوبنا جميعًا، دعواتي لك ولزملائي الممثلين لما فيه الخير والنجاح".
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