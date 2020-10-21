فن ومشاهير

إصابة عضو بفريق كايروكي بـ كورونا

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أعلن تامر هاشم درامز كايروكي عن إصابته بفيروس .

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك  أنه خضع لتحليل كورونا وجاءت النتيجة إيجابية، وطل من كل أصدقائه المخالطين له خلال الفترة الماضية أن يتوخوا الحذر.

وكان قد نشر الفنان تامر هاشم صور له مع الفنانة أسماء جلال عبر "إنستجرام" من كواليس تصوير حكايات بنات 4، وكتب:" فارس وجميلة أصحاب وبس".

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة.

الجدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات 3" بطولة صبا مبارك، ودينا الشربيني، وإنجي المقدم، وندا موسى، وميار الغيطي، ومحمد عباس، وأحمد صلاح حسني، وتم عرض الجزء الأول منه في 2012، وأخرجه حسين شوكت، وقام ببطولته حورية فرغلي، ودينا الشربيني، وصبا مبارك، وريهام أيمن.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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