البسوا موف يا جماعة.. رضوى الشربيني تثير إعجاب متابعيها بإطلالة جديدة لها

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورة لها وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة: "البسوا موف يا جماعة.. طلع حلو" ولقيت الصورة ردودًا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى : - ده علشان انتي اللي حلوه يا احلى رضوي . - رضوتني ربنا يحفظك يااااااااااارب ..انا بعشقك. - انتى حلوة فى جميع الالوان يا قمر انا بموووووووت فيكى - انتي اي حاجه عليكي قمر يا رضوي ما شاء الله - انا بعشق هاللون وانت حليتيه اكثر ما شاء الله عليكي وعلى جمالك تبارك الله. اقرأ أيضًا : يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس. واحتفلت رضوي الشربيني بعيد ميلادها الــ 39، وتعتبر من المشاهير الذين تجذب الأنظار إليها بأناقتها واهتمامها بجمالها وبشرتها النضرة.

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