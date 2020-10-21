بعد وفاته.. صورة نادرة لـ محمود ياسين وزوجته شهيرة.. شاهد

شاركت صفحة الفنان الراحل محمود ياسين عبر فيسبوك صورة نادرة للراحل مع زوجته الفنانة شهيرة.

وعلقت الصفحة التي تديرها ابنة الراحل الفنانة رانيا محمود ياسين قائلة "فتى الشاشة الأول" وانهالت التعليقات من متابعي الصفحة وجاءت بين "في الجنه ونعيمها يا استاذ...... ، الله يرحمك ." و "الله يرحمه برحمته الواسعه فنان مبدع ذا صوت رخيم مميز سيظل خالدا" و "ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل الجنه مأواك يارب العالمين".

وتوفى الفنان محمود ياسين الاسبوع الماضي عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان مم بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.