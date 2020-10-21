هانى شاكر يحيي حفلا كبيرا بمهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة

يحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر حفلًا جماهيريًا كبيرًا يوم الخميس 5 نوفمبر بمصاحبه المايسترو مصطفى حلمى على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصريه ويغنى أمير الغناء العربى هانى شاكر بالحفل لسه بتسالى على الضحكايه بحبك أنا نسيانك صعب أكيد بتحبيه وعد منى ياريتنى لوبتحب شكرًا مشتريكى سألتك انتى مين هتعدى أنا قلبى ليك مجرد وقت الا دموعك انت بحبك يا غالى كفايه غلطه وندمان عليها تخسرى صديق عمرى دعوه فرح بدعيلك تنسانى يذكر ان حفل أمير الغناء العربى هانى شاكر بمهرجان الموسيقى العربيه تحمل شعار كامل العدد نظرًا لشعبيه المطرب الكبير هانى شاكر بمصر والوطن العربى



ويشهد حفل الإفتتاح تكريم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة و12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى بتسليمهم اوسكار المهرجان وشهادات التقدير، وهم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبد النبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي ، المطرب ماهر العطار ، اعضاء فرقة الاصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني ، المطرب علاء عبدالخالق ، المطربة حنان ، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد قطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى .

يلى ذلك حفل الافتتاح الذى يتضمن مجموعة مختارة من اعمال عمالقة الفن جمال سلامة ، حلمى بكر ، محمد سلطان ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة الفنانين نادية مصطفى ، احمد ابراهيم ، سارة سحاب ، ايمان عبد الغنى ، احمد عفت ، اميرة احمد ، مى حسن ، ياسر سليمان ، ايات فاروق ، غادة ادم ، سوما .