"جنون عادى جدا".. ثامن عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى

يعرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، العرض المسرحى "جنون عادى جدا" فى سابعة والنصف من مساء يوم الخميس والجمعة والسبت ٢٢و٢٣و٢٤ أكتوبر الجارى، وهو ثامن عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى .

الملتقى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من انتاج فرقة مسرح الاسكندرية برئاسة الفنان محمد مرسى .

تدور أحداث العرض حول اقتحام الناس لحياتنا اليومية العامة منها والخاصة، وتأثيرها بالشكل السلبى علينا وعلى المحيطين بنا، مما قد يؤثر على العلاقات الشخصية بيننا وبين أقرب الناس إلينا، ويصيبنا بالعديد من الأمراض النفسية، وخلق قواعد جامدة نسير فيها مجبرين وليس لدينا اختيارات أخرى .

العرض بطولة "خالد محروس، ياسمين سعيد، رباب صلاح الدين، إسلام صلاح، بوسكا "، ديكور د. أحمد بركات، إعداد موسيقي محمد الطايع، مخرج مساعد محمد طوسون، مخرج منفذ هاجر الحدينى، تأليف مروة إبراهيم، إخراج ريهام عبد الرازق.