شفت الموت بعنيا.. محمد كريم يتعرض لحادث مروع في كاليفورنيا ونقله للمستشفى

تعرض الفنان محمد كريم لحادث مروع في كاليفورنيا ادي لتحطم سيارته، ونقله للمستشفي.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك":قدر الله وما شاء فعل

انا عملت حادثه بالعربيه هنا في كاليفورنيا كنت مسافر علي طريق سيئ جبلي واتجاهين . انا في المستشفي دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني و يقومني من هنا علي خير.

وتابع ":انا بحمد ربنا الف حمد وشكر ليك يا رب انه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيه دعواتكم

يتواجد الفنان محمد كريم حاليا في أمريكا، حيث كان يصور فيلما جديدا هناك قبل أزمة كورونا ولكن العمل توقف مثل باقي الأعمال في هوليوود ومن المتوقع عودة التصوير في الفترة المقبلة لذلك فضل التواجد هناك ليكون جاهزا للتصوير في أي وقت.

ويستكمل محمد كريم نشاطه في هوليوود بعد جولة ناجحة في الشرق الأوسط لعرض فيلمه الأمريكي A Score to Settle مع نيكولاس كيدج؛ وهو الفيلم الذي يجسد محمد كريم فيه دور شخص يدعى جيمى، وهو رجل لا يخشى الموت، وهوما تطلب منه تحضيرات لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور.

ويعد هذا الدور بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود، حيث يعرض الفيلم حاليا علي منصات نيتفليكس و أمازون بعد النجاح الذي حققه الفيلم سينمائيًا.