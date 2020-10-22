أخبار الفن| إصابة عضو بفريق كايروكي بـ كورونا.. جلسة تجميل في تلك الأماكن لـ دينا الشربيني

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها فيما يلى:



إصابة عضو بفريق كايروكي بـ كورونا



أعلن تامر هاشم درامز كايروكي عن إصابته بفيروس كورونا.



دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميل في تلك الأماكن.. تفاصيل



خضعت الفنانة دينا الشربيني، لجلسة تجميل في أحد المراكز الخاصة، وتقوم بتلوين شفتيها، ومعالجة بشرتها.



قبل يومين من إنطلاقه.. تعرف على الإجراءات الاحترازية في مهرجان الجونة السينمائي



يومان وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، في ظل ظروف إحترازية، جعلت القائمين على المهرجان يستعدون بصورة مختلفة ليكون المهرجان آمنا على جميع الحاضرين، حيث سيتم خلال هذه الدورة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.



هاني شاكر يسخر من أداء حسن شاكوش لأغنية بنت الجيران بطريقة كوميدية.. شاهد



طرحت قناة أبو ظبي برومو برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر قناة أبو ظبي وdmc، يوم الجمعة المقبل.



تكريم منى عبد الغني وعلاء عبد الخالق.. تفاصيل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية قبل انطلاقه



أيام وتنطلق فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تديره الفنانة جيهان مرسى ويتواصل لمدة 10 ايام متتالية من 1 حتى 10 نوفمبر على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية ) واوبرا الاسكندرية ودمنهور، وتضم 28 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الاردن ، العراق ، تونس.

