برفقة المخرجة.. كارول سماحة تشوق جمهورها بأحدث أعمالها ..شاهد

نشرت الفنانة كارول سماحة صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وتظهر كارول سماحة، في الصور أثناء تحضير جلسة عمل فنية جديدة مع المخرجة بتول عرفة، حيث شُوقت جمهورها بعد إعلانها تقديم عمل جديد يجمع بينهما.

وكتبت كارول سماحة، على الصور، معلقة "جلسة تحضير ومحاولة ابتكار أفكار فنية جديدة بعيدا عن الفيديو كليبات.. مع صديقتي المخرجة بتول عرفة لتفاصيل قريبا...".

وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 6 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب"، في الأول من يوليو الجاري.

"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.

وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.