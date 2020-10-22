المركز القومي للسينما يفتتح أولى فعاليات نادي «المجتمع المصري في السينما» بفيلم المومياء

تحت رعاية معالي، وزيرة الثقافة، الدكتورة "إيناس عبد الدايم"، يفتتح المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" بالتعاون مع المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة نادي سينما "المجتمع المصري في السينما": تمثيل وتاريخ"، وذلك يوم الإثنين القادم الموافق ٢٦ أكتوبر في تمام السادسة مساء.

ومن المقرر أن يقام النادي بمقر المعهد العلمي الفرنسي، وسوف تفتتح الفعاليات بعرض الفيلم الروائي الطويل "المومياء" للمخرج " شادي عبدالسلام".

ويهدف النادي الي رصد الثقافة المصرية كما تعكسها الأفلام السينمائية للأجانب والمصريين، ويشمل النادي عروض للأفلام إضافة إلي إقامة ندوات حول هذه الأفلام يديرها نقاد المركز القومي للسينما، و تستمر فعالياته لمدة عام كامل ابتداء من أكتوبر الجارى.

يذكر أن فيلم المومياء من إنتاج 1969 ومن إخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداثه حول قضية سرقة الآثار المصرية.

وحصل الفيلم علي العديد من الجوائز الدولية واحتفلت به مهرجانات عالمية، ويعد من أفضل 100 فيلم مصري، وجاء ترتيبه الثالث، واختير كأفضل فيلم عربي في استفتاء عام 2013، ولم يعرض الفيلم جماهيريا إلا عام 1975.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور يديرها الناقد السينمائي احمد عسر.

ويقام العرض بمقر المعهد العلمي الفرنسي في 37 شارع الشيخ علي يوسف بالمنيرة مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية حيث المرور من خلال من بوابة التعقيم وقياس الحرارة وارتداء (الكمامة) والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.