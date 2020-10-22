فيديو أبرز لقطات الحلقة الثالثة من برنامج "The Voice Senior"

The Voice Senior - ذا فويس سينيور في حلقته الثالثة شهد منافسة قوية وطريفة بين نجوم لجنة التدريب نجوى كرم وسميرة سعيد وهاني شاكر وملحم زين على اختيار الأصوات الجديدة إلى فرقهم قبل انتهاء مرحلة الصوت وبس.

نجوم "ذا فويس سينيور" يصدمون الجمهور بتجاهلهم موهبة قوية!

وشهدت الحلقة الثالثة من برنامج The Voice Senior استمرار حالة المنافسة القوية بين المدربين الأربعة هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين، خاصة مع اقتراب نهاية مرحلة "الصوت وبس"، والتي تنتهي في الحلقة الرابعة من البرنامج الأسبوع المقبل، وتبدأ بعدها مرحلة المواجهات المباشرة والنهائية في البرنامج.

ملخص الحلقة الثالثة من برنامج "ذا فويس سينيور"

وتنافس نجوم "ذا فويس سينيور" على مواهب الحلقة الثالثة من البرنامج، والتي شهدت تنوعاً في الأصوات وبدأت بالمطرب التونسي حسين الفضلاوي، 71 عاماً، والذي أبهر المدربين والجمهور بقدراته الصوتية القوية، وتلقى تحية خاصة من نجوى كرم التي عبرت عن اعجابها الكبير بقدرته على الحفاظ على أصالة صوته وقدراته رغم الزمن، وصعدت على المسرح بجانبه لتحيته وإقناعه بالانضمام إلى فريقها قبل ان يختار فريق ملحم زين.

هاني شاكر يعوض إخفاقه في The Voice Senior

ونجح هاني شاكر في الحلقة الثالثة من The Voice Senior في تعويض إخفاقه في الحلقات السابقة في ضم المواهب الجديدة، وضم المتسابق بسام نصري بعد منافسة قوية من زملائه المدربين على إختياره، وكذلك نجح في ضم المتسابقة المصرية ميرفت كامل، والتي أطربت الجميع بغنائها للفنانة وردة أغنية "يا لعبة الأيام"، وقالت إنها تتابع هاني شاكر منذ أن كان طفلاً في مسلسل "سيد درويش" وهو ما جعل هاني شاكر يغني لها لكي تختار فريقه وهو ما حدث.

وأخفقت سميرة سعيد في ضم مواهب جديدة في فريقها في الحلقة الثالثة من برنامج The Voice Senior، وقالت بعد انتهاء الحلقة على حسابها بتويتر:" صحيح ما اخذتش موهبة لفريقي الليلة.. استنونا الأسبوع المقبل في الحلقة الأخيرة من الصوت وبس.. المواهب كبيرة"، أما نجوى كرم فنجحت في ضم التسابق سعادة أبو جودة، وأثارت الحلقة الثالثة الجدل بسبب عدم اختيار المدربين للمتسابق عبد الرحمن موسى والذي أطرب الجمهور بأدائه لموال "سوق الحلاوة"، وأثنى المدربين على صوته ولكن لم يستدر إليه أحد وهو ما عرضهم للانتقادات من قبل بعض متابعي البرنامج.