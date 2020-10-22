مها أبو عوف تكشف أسرار مثيرة عن الراحل عمر خورشيد وحقيقة خلافها مع أرملته على الميراث

مها أبو عوف، الزوجة الأخيرة للموسيقار الراحل عمر خورشيد، كشفت عدة أسرار جديدة عنه وعن وفاته، وتحدثت عن حقيقة خلافاتها مع أرملته الراحلة دينا خورشيد على الميراث.

مها أبو عوف تشكك في حادث وفاة عمر خورشيد

وعبرت مها أبو عوف عن استيائها من الشائعات التي تطاردها حول علاقتها بزوجها الراحل عمر خورشيد، وقالت إنها ظلت لمدة 40 عام تعاني من شائعة خلافها مع دينا خورشيد، أرملة عمر خورشيد، على ميراث الفنان الراحل، وكذلك بسبب زواجها من عمر خورشيد وهي على ذمته، وأضافت إنها لن تسعى إلى الميراث أو المال من شخص كانت تحبه وتقدره وتحترمه، وأكدت إنها لم تلتق دينا خورشيد من قبل ولا يوجد خلافات أو علاقة معها.

مها أبو عوف: عمر خورشيد توفى قبل أن ينفصل عن دينا خورشيد

وقالت مها أبو عوف في تصريحاتها لبرنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الإبراشي، إن الراحل عمر خورشيد توفى قبل أن ينفصل عن دينا خورشيد، وكانا في طريقهما للطلاق في فترة زواجه منها، وأضافت إنها فوجئت بانها وصية على الميراث لحين إتمام الإجراءات القانونية والمتعلقة بإعلام الوراثة وذلك بحكم محكمة بصفتها الزوجة الأخيرة للراحل.

وشككت مها أبو عوف في حادث وفاة عمر خورشيد بالسيارة في عام 1981، وقالت إن الحادث لم يكن طبيعياً، وأشارت إلى وجود شبهات جنائية في الحادث خاصة بعدما أسفر الحادث عن جرح في رقبته بطول 30 سم رغم أن زجاج السيارة لا يترك هذا الأثر، ونعت مها أبو عوف دينا خورشيد بعد وفاتها أمس، وعبرت عن ضيقها بسبب حديث البعض عن هذه الأمور بعد وفاتها.

وفاة أرملة عمر خورشيد

وأعلنت الفنانة شريهان أمس وفاة دينا خورشيد، دينا خورشيد أرملة أخيها الفنان الراحل عمر خورشيد، ونعتها برسالة مؤثرة على تويتر وقالت في تغريدتها:" إنا لله وإنا إليه راجعون في حبيبة أمي وحبيبتي..زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد دينا خورشيد"، وتزوج عمر خورشيد من دينا خورشيد في عام 1977، بعدما تعرف عليها في مسقط رأسها بلبنان أثناء تصوير إحدى الأعمال الفنية، ونجت دينا خورشيد من الحادث الذي أودى بحياة عمر خورشيد في عام 1981.

ويذكر أن عمر خورشيد تزوج في حياته أربع مرات أولها كانت من أمينة السبكي عام 1971، ثم تزوج في نفس العام من الممثلة ميرفت أمين، ولكن الزواج أيضًا لم يستمر طويلا وحدث الطلاق عام 1973، قبل أن يتزوج من دينا خورشيد عام 1977، واستمر زواجهما حتى وفاته، إلا أنه تزوج عليها الممثلة مها أبو عوف في بداية عام 1981 قبل شهور قليلة من وفاته.